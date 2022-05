Digital Showcase 2022: NetEase Connect 2022 angekündigt

Der globale Spieleentwickler und Publisher NetEase Games kündigt das Streaming-Event NetEase Connect 2022 für den 20. Mai 2022 an. Insgesamt 15 Titel aus verschiedenen Genres werden auf der Veranstaltung vorgestellt, darunter sechs brandneue Spiele.

Zu den Highlights gehören u.a. Harry Potter: Magic Awakened, The Lord of the Rings: Rise to War und Naraka: Bladepoint. Das von den IGN-Redakteuren Daniel Robson und Esra Krabbe moderierte Event wird auf Facebook, Twitch und YouTube gestreamt. Der Stream findet am Freitag, dem 20. Mai, um 19:30 Uhr statt.

Das mit Spannung erwartete Harry Potter: Magic Awakened verbindet Kartenspiel- und MMORPG-Elemente in einem brandneuen Abenteuer, das die Spieler nach Hogwarts führt. Als Schüler im ersten Jahr stellen sie sich den Herausforderungen ihrer magischen Ausbildung, erkunden das Schlossgelände, spielen Quidditch und duellieren sich sogar mit anderen Hexen und Zauberern. Fans der Serie werden auf der NetEase Connect 2022 mehr über den kommenden Titel erfahren.

Seit Ende September 2021 bringt Der Herr der Ringe: Rise to War Mittelerde auf eine ganz neue Art und Weise auf mobile Geräte. Das geostrategische, saisonale Kriegsspiel ermöglicht es den Spielern, mit ihrem Lieblingscharakter aus „Der Herr der Ringe“ in die Schlacht zu ziehen und sich wahlweise mit Elben, Menschen, Zwergen, Hobbits oder sogar Orks zu verbünden.

Während der NetEase Connect 2022 können die Spieler sehen, was ihnen und ihren Armeen in Mittelerde bevorsteht.

Naraka: Bladepoint hat in seinem ersten Jahr bereits für Furore gesorgt. Das Spiel erhielt Platin und Gold in mehreren Kategorien bei Steam’s Best of 2021, einschließlich der Kategorien meistverkaufte und meistgespielte Spiele.

Mit anpassbaren legendären Helden, von den Martial Arts inspirierten Kämpfen sowie einem beeindruckenden Arsenal an Nah- und Fernkampfwaffen hat sich der Action-Adventure-Titel seinen Weg in das Battle-Royale-Genre gebahnt. Naraka hat für seine Fans noch viel mehr auf Lager und wird auf der NetEase Connect so einige Geheimnisse lüften.

Während der NetEase Connect 2022 können sich Fans auf Updates zu verschiedenen anderen Titeln von NetEase Games freuen, die Enthüllung mehrerer neuer, bisher unangekündigter Titel miterleben und erfahren, was der globale Spieleentwickler und -Publisher in Zukunft vorhat.