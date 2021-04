Dontnod Entertainment: Fünf Veröffentlichungen bis 2025 geplant

DONTNOD Entertainment, bekannt für Spiele wie Life is Strange, Tell Me Why und Twin Mirror, hat in seinem Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2020 auch seine Zukunftspläne erläutert.

Der französische Entwickler arbeitet demnach an gleich mehreren Projekten. Zusätzlich zu Projekten in Partnerschaft will man eigenen Angaben zufolge auch fünf eigene Spiele selbst publishen.

Die Veröffentlichung dieser fünf Spiele sind für den Zeitraum zwischen 2022 und 2025 geplant.

Woran DONTNOD arbeitet, ist aktuell nicht bekannt. Tell Me Why und Twin Mirror waren die letzten Titel. Sie erschienen beide im vergangenen Jahr.