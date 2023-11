Dragon Ball: The Breakers: Season 4 geht mit diesen Inhalten an den Start

In Dragon Ball: The Breakers ist Season 4 mit neuen Inhalten gestartet, unter anderem einem neuen Raider.

Dragon Ball: The Breakers Season 4 enthält einen neuen Raider, neue Survivor-Skins, sowie zusätzliche Transpheres und anpassbare Gegenstände. Neben Broly sind auch Cheelai und Lemo neu verfügbare Survivor-Skins. Bulma (Snow Gear) und Mr. Satan werden ebenfalls als Survivor-Skins verfügbar sein.

Spielt Broly, den legendären Saiyajin, der eine neue Bedrohung für die Survivor darstellt. Er wird sich allmählich in einen Super Saiyan verwandeln, bevor er den Full Power Super Saiyan erreicht. Während Broly ein herausfordernder Raider sein wird, haben die Survivors Zugang zu einem einzigartigen Werkzeug, das ihnen hilft, das Blatt zu wenden.

In Season 4 von Dragon Ball: The Breakers werden unter anderem folgende neue Transphären eingeführt:

Goku (Super Saiyan God): „Gottgleiche Geschwindigkeit“. Sie hilft, den Schaden zu verringern, den du beim Fliegen und bei der Verwendung von Dragon Change erleidest.

Vegeta (Super-Saiyangott): „Geschenk der Götter“. Es kann den Schaden reduzieren, wenn dein Drachenwechsel-Level auf 1 ist.

Cheelai, Lemo und Bulma (Snow Gear) sind einzeln im In-Game-Shop über TP-Token erhältlich. Außerdem ist das „Raider and Survivor Skin Set“, das die drei Charaktere kombiniert, ebenfalls erhältlich. Mr. Satan kann durch das Freischalten der Drachenstufe bei 50 erreicht werden.

Neben den neuen Charakteren werden auch neue Anpassungsgegenstände und mehr im Ingame-Shop erhältlich sein.

Dragon Ball: The Breakers ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich und kompatibel mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S. An diesem Wochenende kann es in den Free Play Days kostenlos gespielt werden.