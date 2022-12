Dragon Ball Z: Kakarot: Gameplay-Trailer zum DLC Bardock: Alone Against Fate

Schaut euch den Gameplay-Trailer zum DLC Bardock: Alone Against Fate aus Season Pass 2 von Dragon Ball Z: Kakarot an.

Spieler von Dragon Ball Z: Kakarot fiebern nicht nur dem Next-Gen-Upgrade entgegen. Auch auf Season Pass 2 mit neuen Storys-Arcs sind Fans schon gespannt.

Der erste Story-Arc wird am 13. Januar 2023 mit „Bardock: Alone Against Fate“ erscheinen. Bandai Namco Entertainment hat dazu jetzt neue Spielszenen im Trailer „Battle for Planet Vegeta“ veröffentlicht.

Das Next-Gen-Upgrade wird ab dem 12. Januar 2023 verfügbar sein. Season Pass 2 mit dem Bardock-DLC folgt mit dem 13. Januar nur einen Tag später.