Dragon Quest 12: The Flames Of Fate: Feuriger Teaser-Trailer veröffentlicht

Square Enix hat einen neuen Teaser-Trailer zu Dragon Quest 12: The Flames Of Fate veröffentlicht.

Dragon Quest 12: The Flames Of Fate wurde heute beim Dragon Quest Live-Stream offiziell von Square Enix angekündigt. Hier gibt es den ersten Teaser-Trailer.

Im Stream wurde lediglich bekannt gegeben, dass sich der neue Teil in der Entwicklung befindet. Plattformen konnte man noch nicht sagen. Dafür wurde aber geäußert, dass man wohl am Kampfsystem einige Änderungen vornehmen wird.

Dragon Quest 12: The Flames Of Fate befindet sich in der Entwicklung und wird weltweit gleichzeitig veröffentlicht. Weitere Informationen gibt es zu einem späteren Zeitpunkt.