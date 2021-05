Dragon Quest 12: The Flames Of Fate: Rollenspiel setzt auf Unreal Engine 5

Während dem kürzliche abgehaltenen Livestream zum 35. Jubiläum des Dragon Quest-Franchise kündigte Square Enix mit Dragon Quest 12: The Flames of Fate den nächsten Teil der Rollenspiel-Reihe per Trailer an. Erstmals soll die Veröffentlichung weltweit zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.

Laut einem offiziellen Tweet wird Dargon Quest 12 auf die brandneue Unreal Engine 5 setzen. Aus einem Anwerbungsschreiben von Serienschöpfer Yuji Horii und Game Director Takeshi Uchikawa geht zudem hervor, dass das Kampfsystem komplett überarbeitet wird und bereits ein Prototyp des Systems existiert.

Die Story des Rollenspiels sei ebenfalls bereits fertiggestellt was allerdings nicht bedeute, dass der Titel bereits bald erscheinen werde. Wie Horii versicherte, werde die Entwicklung von Dragon Quest 12: The Flames of Faith noch einige Zeit in Anspruch nehmen.