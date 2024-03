Dragon’s Dogma 2: Mehr als 1000 Charaktere bewohnen die Welt

Image: ©CAPCOM CO.

In Dragon’s Dogma 2 beleben über 1000 Charaktere die offene Spielwelt, die eigene Ziele und Motive verfolgen.

Die zahlreichen Neuigkeiten der letzten Tage und Wochen schüren die Vorfreude auf Dragon’s Dogma 2. Das Open-World-Rollenspiel wird am 22. März 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.

An Tag 1 des Capcom Highlights Events gab es jetzt weitere Details und Gameplay.

So wurde bekannt, dass ihr die Monster sogar mit in Städte bringen könnt. Das stellt einen interessanten Lösungsansatz dar, wenn ihr Kreaturen an bewohnbare Orte lockt, um sie zu bekämpfen. Die Bewohner helfen euch vielleicht sogar dabei, doch kann sich auch ihr Verhalten euch gegenüber dadurch ändern.

Eure Entscheidungen haben also einen Einfluss auf das komplexe Netz an Beziehungen, von denen es in der Spielwelt über 1.000 Charaktere geben wird, die eigene Ziele und Motive verfolgen.

Einige der Charaktere haben Quests für euch, in denen ihr etwa Menschen vor Monstern rettet oder dazu angestiftet werdet, Gegenstände zu stehlen.

Es ist sogar möglich, gefälschte Gegenstände selbst herzustellen, die ihr statt der Original-Gegenstände weitergebt.