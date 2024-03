Dragon’s Dogma 2: Nur eine Save File soll zum Erkunden einladen

Dragon’s Dogma 2 möchte ein Open-World-Action-RPG sein, weicht in vielerlei Belang allerdings von typischen Beispielen ab. Dazu gehört unter anderem, dass Director Hideaki Itsuni laut Game Informer die Existenz von nur einer Save File ein Anliegen war.

„Das Spiel bietet euch mehr Optionen. [Es] bietet euch die Möglichkeit, ab dem letzten Inn zu laden, in dem ihr euch ausgeruht habt, und somit ist es in diesem Sinne kein Spiel, bei dem ihr keine Möglichkeit habt, zurückzukehren.“

Am Ende möchte Itsuno die Spieler allerdings dazu ermutigen, möglichst viel zu erkunden. Die Idee, die der einen einzigen Save File zugrunde liege, sei simpel, so Itsuno:

„Wir möchten zum Erkunden einladen und das ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was man am Ende bekommt, wenn es dahingehend zu viele Freiheiten gibt.“