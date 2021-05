Dying Light 2: Teil 2 hat mehr Open-World-Events als der Vorgänger

Nachdem es lange Zeit äußerst still um Dying Light 2 geworden ist, meldet sich Techlang weitaus offener zurück und veröffentlicht mittlerweile sogar AMA-Videos.

In einem weiteren Interview mit MP1st haben die Entwickler weitere kleine Informationen zum Zombie-Abenteuer bekannt gegeben. Demnach wird das Spiel deutlich mehr Open-World-Events haben als der erste Teil. Auf die Frage nach der offenen Spielwelt und wie sie sich mit dem ersten Dying Light vergleichen lässt, sagte Associate Producer Julia Szynkaruk, dass es in der offenen Welt von Dying Light 2 viel mehr zu tun geben wird, nicht nur in Bezug auf Events und Begegnungen, sondern auch in Bezug auf die zu erkundenden Gebiete.