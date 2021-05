E3 2021: Gemeinsame Xbox und Bethesda Konferenz bestätigt

Autor:, in / E3 2021

Matt Booty, Chef der Xbox Game Studios sprach mit der französischen Seite Le Figaro über den Xbox Game Pass und Bethesda. Da der Artikel hinter einer Paywall verschlossen ist, sind nur Auszüge durch die Kollegen von Wccftech verfügbar.

Demnach bestätigt Booty in dem Interview, dass es zur E3 2021 in wenigen Wochen eine gemeinsame Xbox/Bethesda-Konferenz geben werde. Beide Unternehmen präsentieren sich also zusammen auf der digitalen Messe.

Zur Übernahme von Bethesda durch Microsoft sagte Booty, dass die einzelnen Studios ihre kreative Freiheit behalten sollen. Auch werde Microsoft sich nicht in den Publishing-Service von Bethesda einmischen und sich in den Bereichen Marketing, Verkauf, Kommunikation oder Büros in Übersee durch eigene Teams aufdrängen, wie Wccftech schreibt.

Bezüglich des Xbox Game Pass und den Veröffentlichungen machte Booty die Aussage, dass „Microsoft nicht möchte, dass seine Studios Spiele basierend auf dem erstellen, was am besten im Game Pass funktionieren könnte“. Demnach wolle man nicht den Weg von Netflix gehen und auf der Xbox einer erweiterten Analyse von Zuschauerdaten, oder in dem Fall Spielerzahlen, folgen.

Tweet der Autorin des Interviews: