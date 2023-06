EA SPORTS F1 23: Zahlreiche Gameplay-Videos veröffentlicht

Autor:, in / EA SPORTS F1 23

Steigt in die neusten Boliden der Formel 1 in F1 23 ein und macht euch bereit auf einen Geschwindigkeitsrausch.

F1 23 ist da und die Geschichte des jungen Rennfahrers Aiden Jackson wird fortgeführt. Zwei Jahre nach dem Durchbruch als Formel 1 Fahrer geht es für Aiden weiter im neuen Formel 1 Team Konnersport mit seinem neuen Teamkollegen und altem Erzrivalen Butler.

Seid dabei, wenn die Karriere des jungen Talents durchstartet. Wird eines der drei großen Teams endlich aufmerksam auf ihn?

In den neusten Videos könnt ihr euch einen Einblick in die Story von F1 23 Breaking Point 2 erhaschen und in den Kommentaren uns eure Meinung mitteilen.

