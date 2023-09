EA SPORTS FC 24: Soundtrack mit deutschen Künstlern enthüllt

Electronic Arts gibt den offiziellen Soundtrack von EA SPORTS FC 24 bekannt. Der Soundtrack enthält Songs von globalen Superstars und Senkrechtstartern. Deutschsprachige Musik kommt von Hava. Zusammen mit Dardan hat sie den Song „Killa“ veröffentlicht, der ab dem 12. Oktober im Spiel verfügbar sein wird. Mit Roosevelt ist ein weiterer deutscher Künstler vertreten.

Mehr als 100 Artists aus aller Welt präsentieren auf der umfangreichen Titelliste eine große Genre-Vielfalt mit globalen Hitgaranten wie Major Lazer, The Blessed Madonna oder The Rolling Stones. Auch Superstars wie der mehrfache BET-, MOBO-, MTV Europe- und Q Award-Preisträger Stormzy, der Multi-Platin-Megastar Jack Harlow (beide werden ebenfalls ab dem 12. Oktober im Spiel verfügbar sein), der Grammy-Gewinner Baby Keem, der 17-fache Grammy-Gewinner Kendrick Lamar und der Latin Grammy Award-Gewinner Karol G sind mit dabei.

Neben diesen internationalen Stars reihen sich auch das Deutschrap-Paar Dardan & Hava und der deutsche Synthie-Pop Musiker Roosevelt mit in den neuen Soundtrack von FC 24 ein. Ebenfalls vertreten sind der Multi-Diamond-Rapper Ninho und der zweifache Ivor Novello Award-Gewinner Central Cee sowie Senkrechtstarter wie die indische Pop-Sensation King, die Indierock-Könige The Last Dinner Party, Obongjayar und der Rapper KayCyy. Producer Barry Can’t Swim ft. Surya Sen, Michaël Brun und viele andere stellen unveröffentlichte Tracks vor.

Jeder Song und jeder Artist repräsentiert die Ambition von EA SPORTS FC, eine wirklich internationale Soundlandschaft zu erstellen, die den weltumspannenden Charakter des Fußballs und der Musik widerspiegelt. Unverkennbare Fußballstile wie das Tiki-Taka oder der brasilianische Zauberfußball sorgen ebenso weltweit für Begeisterung wie Musikstile wie Afrobeats, Reggaeton oder Grime.

„Die Premiere von EA SPORTS FC 24 liefert einen definitiven globalen Soundtrack, der wie nie zuvor auf Innovation und Authentizität aufbaut“, sagte Steve Schnur, Worldwide Executive and President of Music bei Electronic Arts. „Wir haben ein Spielerlebnis erschaffen, das die Vielfalt und das Entdecken neuer Musik und neuer Artists feiert. Es überschreitet Genres sowie Grenzen und fördert die Fußballkultur und das Fußballleben. Es ist das nächste Kapitel von The World’s Game. Und es ist so musikalisch wie noch nie.“