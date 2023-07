EA Sports FC 24: Spiel könnte im September für Xbox erscheinen

Noch immer ist kein Anpfiff für FIFA 24 erfolgt, dem nächsten Teil des Fußball-Videospiels, welches Electronic Arts dieses Jahr unter dem neuen Markennamen „EA Sports FC 24“ auf den Markt bringen wird.

Dennoch macht das Spiel schon vor seiner offiziellen Ankündigung von sich reden.

So haben wir gestern erst über eine mögliche Closed Beta zu EA Sports FC 24 auf Xbox-Konsolen berichtet.

Der bekannte und als zuverlässig geltende Leaker billbil-kun (via DealLabs) berichtet jetzt, dass EA Sports FC 24 am 29. September 2023 erscheinen wird. Wer die Ultimate Edition vorbestellt, soll schon ganze sieben Tage früher, also am 22. September, auf dem Rasen loslegen dürfen.

Spieler warten nun auf eine offizielle Ankündigung seitens Electronic Arts.