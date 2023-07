Xbox Game Pass: Aktuelle Ultimate-Perks in der Übersicht

Autor:, in / Xbox Game Pass

Schaut euch die Übersicht der Perks an, die ihr mit eurem Xbox Game Pass Ultimate Abonnement in Anspruch nehmen könnt.

Mit Xbox Game Pass Ultimate können Abonnenten immer wieder neue Vorteile und Perks für Spiele und mehr in Anspruch nehmen.

In unserer Liste informieren wir euch nachfolgend über aktuellen Perks, die ihr über die Game Pass App auf euren PC, via Mobile oder der Konsole in Anspruch nehmen könnt.

Hinweis: Die Perks zu Madden NFL 23 und Sea of Thieves sind für heute angekündigt. Werden also im Laufe des Tages abrufbar sein.

Xbox Game Pass Ultimate Perks & EA Play

Madden NFL 23: EA Play Ultimate Team Pack. Bis 31. Juli anfordern.

Sea of Thieves: Obsidian Banjo Pack

Phantasy Star Online 2 New Genesis Mitgliederbonus Juli. Bis 1. August anfordern.

SMITE Season of Souls Starter Pack. Bis 7. August anfordern.

Apex Legends Holden Helm Weapon Charm. Bis 10. Juli anfordern.

Hi-Fi Rush Teamplay Costume Pack. Bis 4. August anfordern.

Battlefield 2042 Dawn Field-Kit. Bis 18. Juli anfordern.

Super Animal Royale Season 7 Vorteilspack. Bis 11. Juli anfordern.

Discord Nitro 3 Monate. Bis 1. August anfordern.