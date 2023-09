Electronic Arts: Investitionen in Online-Communitys

Autor:, in / Electronic Arts

Electronic Arts wird sich in Zukunft mehr auf den Markt der Online-Communitys und den damit verbundenen „Games as a Services“ konzentrieren.

Fortnite, Apex Legends, Grand Theft Auto Online und Die Sims haben eine feste Gemeinsamkeit: Jedes dieser Spiele verfügt über ein breites Angebot an Diensten, für Spieler, die online mehr Inhalte zu ihrem Lieblingsspiel kaufen möchten. Unabhängig davon, ob es ein Waffen-Skin in Apex Legends ist oder ein paar virtuelle Millionen in Grand Theft Auto Online.

In einer Rede auf der Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference erklärte der Chairman und CEO von Electronic Arts seinen Standpunkt zum gegenwärtigen Geschäft. Dieser sieht Marken wie Fortnite nicht nur als einfaches Spiel, sondern die IP an sich als eine fest etablierte Plattform.

In seiner Rede sagte Andre Wilson: „Ich denke, wenn man 10 Jahre vorspult, wird es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ein Dutzend, zwei Dutzend dieser riesigen Online-Communitys geben. Es sind mehr als 100 oder 200 Millionen Gruppen, und es kann nur eine begrenzte Anzahl geben.“ „Wenn Sie sich uns und unser Unternehmen ansehen, werden Sie sehen, dass wir unsere Investitionen wirklich verdoppeln und in diese fünf oder sechs riesigen globalen Online-Communitys umschichten, von denen wir profitieren können, dass sie wachsen.“

Wilson spricht dabei von den Marken FC, Madden, Battlefield, Die Sims, Apex und Skate. Das Konzept, das Spiel durch Community-Mitglieder zu monetarisieren und auszubauen, ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit geworden.

Riesige Umsätze bei Fortnite, Fall Guys und anderen Spielen locken natürlich auch den Branchenriesen hinter dem Tisch hervor. Gerade das Battle Royale-Spiel von Epic Games ist ein Paradebeispiel dafür, wie stark sich eine Marke nur durch die Community und die gegebenen Mittel wie kostenlose Editioren oder Events formieren kann.

Um den Vergleich für die Zuhörer zu schaffen, bediente sich Wilson an der Tourismus-Branche.

Die Kombination der Kreuzfahrt sowie Hotels zum Übernachten brachte der Branche ebenfalls die erhofften Ergebnisse. Durch die direkte Verknüpfung ist es für den Kunden einfacher zu planen, für die Anbieter ergeben sich attraktivere Kombinationen in den Angeboten. Für ihn bieten die Marken von Electronic Arts, wenn diese richtig ausgebaut werden, ein ähnliches Potenzial wie die Film-Riesen Marvel oder Disney.

Er führte aus: „Ich denke, was wir entdecken, ist, dass die Kombination aus Interaktivität und sozialer Verbindung dazu führt, dass dies zu einem Nutzen im Leben der Menschen wird – ich möchte nicht sagen, dass dies ein Nutzen im Leben der Menschen ist – aber es ist der zentrale DNA-Strang dafür, wie sie ihre Unterhaltungsbedürfnisse erfüllen und wie sie sich am intensivsten mit ihren Freunden und ihrer Familie beschäftigen, egal ob sie im selben Haus oder auf der anderen Seite der Welt leben. Und bis jetzt sind wir noch nicht einmal annähernd am Ende dieser unglaublichen IPs angelangt.“ „Und wenn wir darüber nachdenken, diese im Laufe der Zeit auszubauen und wirklich zu erweitern, was sie für die Menschen tun und was sie für die Menschen bedeuten, glauben wir, dass sich daraus exponentielle Wachstumschancen für uns ergeben. Es ist diese besondere Sache, die wir in unserer Version von Unterhaltung haben, von der die traditionelle Unterhaltung nicht profitiert hat, sie hat es einfach nicht.“ „Wir sind jetzt seit 30 Jahren im Fußball, wir werden noch mindestens 30 Jahre dabei sein. Ich denke, dass Die Sims, Apex und Battlefield Universen und Ökosysteme auf die gleiche Weise hervorbringen werden, wie es Star Wars und Marvel getan haben. Ich glaube, dass das passieren wird, und es ist nicht schwer, dorthin zu gelangen, wenn man bedenkt, dass es 170 Millionen, 200 Millionen Menschen gibt, die sich täglich damit beschäftigen.“