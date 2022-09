Electronic Arts: Need for Speed: Unbound soll schon bald enthüllt werden

Laut neusten Gerüchten soll Need for Speed: Unbound schon bald enthüllt werden und im Dezember erscheinen.

Der Publisher Electronic Arts soll schon bald den nächsten Teil der Rennspielreihe Need for Speed offiziell vorstellen.

In zwei Wochen soll es einem Bericht von Insider Gaming so weit sein. Einen genauen Tag konnte Autor Tom Henderson jedoch nicht für Need for Speed: Unbound, so der Name des Spiels, nennen.

Der Release von Need for Speed: Unbound soll den Quellen nach am 2. Dezember 2022 stattfinden.

Zur Ankündigung soll es einen 90 Sekunden langen Trailer geben, der mit einem Song des US-Rappers A$AP Rocky unterlegt ist.

Im August hatten wir zuletzt vom bisher unangekündigten Rennspiel berichtet, als ein vermeintlicher kurzer Clip im Netz auftauchte.