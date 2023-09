Electronic Arts: Star Wars-Director Stig Asmussen verlässt EA

Stig Asmussen hat bekannt gegeben, dass er Electronic Arts und Respawn Entertainment verlassen hat. Der Game Director von Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars Jedi: Survivor will sich neuen Herausforderungen stellen, obwohl Star Wars: Jedi als Trilogie geplant war und Asmussen Electronic Arts mit Respawn Entertainment helfen wollte, die Star Wars-Marken wieder aufzubauen.

„Nach reiflicher Überlegung hat sich Stig Asmussen entschieden, Respawn zu verlassen, um sich anderen Abenteuern zu widmen, und wir wünschen ihm viel Glück.“

„Erfahrene Respawn-Führungskräfte werden das Team leiten, während sie ihre Arbeit an Star Wars Jedi: Survivor fortsetzen“, so ein EA-Sprecher in einer Stellungnahme.