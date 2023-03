Fallout 76: Mutations-Invasion-Update jetzt kostenlos

Das neueste Update „Mutations-Invasion“ ist ab sofort kostenlos für alle Fallout 76-Spieler verfügbar und lässt öffentliche Events mutieren. Das macht sie zu einer größeren Herausforderung, die dafür aber noch anständiger belohnt wird.

Versammelt ein Team um euch und bietet den Herausforderungen die Stirn, die euch dank der „Mutations-Invasion“ erwarten. Zudem ist dies der Startschuss für Saison 12 „Rip Daring und die Kryptidenjagd“ und sorgt – neben anderem – für Verbesserungen bei den täglichen Operationen.

Seht euch hier den Trailer zur „Mutations-Invasion“ an:

Mutierte öffentliche Events: Mutationen sind sonderbare evolutionäre Verstärkungen, die Ihre Gegner noch tödlicher machen. Zu jeder vollen Stunde taucht ein mutiertes öffentliches Event auf.

Ein besonderes Icon zeigt an, dass das fragliche öffentliche Event mutiert ist (den Rest der Stunde tauchen weiterhin normale öffentliche Events auf). Die mutierten öffentlichen Events konfrontieren euch mit Besonderheiten wie:

Aktive Tarnung – Die Gegner sind unsichtbar, bis sie angreifen.

Explosiv – Die Gegner explodieren bei ihrem Tod.

Reflektierende Haut – Den Gegnern zugefügter Schaden wird auf euch zurückgeworfen.

Mutationen machen die öffentlichen Events natürlich herausfordernder, dafür wird das Überleben aber auch besonders belohnt. Abgeschlossene Events bescheren den Spielern Beute wie EP, legendäre Gegenstände, Schatzanleihen oder sogar ein Mutiert-Paket mit einer Chance auf ein paar seltene Goodies.

Zusätzliche Belohnungen winken, wenn ihr mutierte öffentliche Events zusammen mit Fallout 1st-Mitgliedern abschließt – ganz unabhängig davon, ob ihr selbst ein Abo habt oder nicht!

Verbesserungen der täglichen Operationen: Eine neue Bedrohung gesellt sich zur Schurkenpalette der täglichen Operationen: Aliens von jenseits der Sterne sind in den Operationen gelandet!

Zudem werdet ihr drei neue Schauplätze besuchen können: Das Capitol Building, den Garrahan-Mining-Firmenhauptsitz und die Morgantown-Highschool.

Start von Saison 12: Rip Daring und die Kryptidenjagd: Schlussendlich startet auch noch eine brandneue Saison in Fallout 76. Schließt euch in Saison 12 „Rip Daring und die Kryptidenjagd“ der gefährlichen Reise eines abenteuerlustigen Jägers an, der hinter einer nur schwer zu fassenden Beute her ist. Verdient beim Spielen S.C.O.R.E., steigt die Ränge auf und schaltet neue Belohnungen frei – von Verbrauchsgegenständen über Währung bis hin zu kosmetischen Items.