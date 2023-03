Far Cry 5: Heiß ersehntes Feature für Next-Gen-Konsolen in der Mache

Autor:, in / Far Cry 5

Ubisoft hat durchsickern lassen, dass ein „heiß ersehntes Feature für Next-Gen-Konsolen“ für Far Cry 5 in der Mache ist.

Far Cry 5 feiert seinen fünften Geburtstag, was Ubisoft in den nächsten Wochen feiern möchte. Dazu hat man bekannt gegeben, dass ein „heiß ersehntes Feature für Next-Gen-Konsolen“ schon bald veröffentlicht werden soll.

Weitere Details wurden nicht genannt. Das Rätselraten könnt ihr gerne in den Kommentaren gemeinsam mit anderen Usern beginnen.