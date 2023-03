Far Cry 5: Update erhöht Framerate auf 60fps

Autor:, in / Far Cry 5

Ab sofort können Spieler in Far Cry 5 den Vater, seine Familie und seinen fanatischen Kult mit 60fps zur Strecke bringen. Dazu wurde ein kostenloses Wochenende angekündigt.

Im Rahmen der Far Cry 5-Jubiläumsfeierlichkeiten gab Ubisoft bekannt, dass eines der von den Fans am meisten geforderten Features, Far Cry 5 in nativen 60 FPS, ab sofort auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 über einen kostenlosen Patch verfügbar ist.

Der 60 FPS-Boost gilt für alle Far Cry 5-Modi: Solo-Kampagne, Koop, Arcade und alle herunterladbaren Inhalte. Das Spiel ist dazu im Xbox Game Pass verfügbar.

Der Trailer zum Far Cry 5 60 FPS Update kann hier angeschaut werden: