Far Cry 5: Seit drei Jahren mit Boomer und Cheeseburger unterwegs

Drei Jahre ist es her, dass der fanatische Eden’s Gate-Kult Hope County in seine Gewalt gebracht hat und die Spieler in die Rolle des Deputy schlüpften, um die Dinge in Ordnung zu bringen.

Schaut dem Ubisoft News-Team zu, wenn sie Far Cry 5 anwerfen, um Boomer noch einmal streicheln zu können! Sie werden auch einige Außenposten befreien, sich mit den Einheimischen in explosiven Blödsinn verwickeln und waghalsige Stunts versuchen, oder Cheeseburger, den Bären jemanden zerfleischen lassen.

Far Cry 5 ist für Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 und PC erhältlich und im Ubisoft+ Abonnement enthalten.