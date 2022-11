Far Cry 6: Enthüllung der neuen Erweiterung findet heute statt

Autor:, in / Far Cry 6

Die Enthüllung der neuen Far Cry 6 Erweiterung findet heute, am 29. November um 19:00 Uhr statt.

Ubisoft gibt bekannt, dass heute, am 29. November um 19:00 Uhr erste Einblicke zu dem brandneuen DLC „Lost Between Worlds“ für Far Cry 6 auf twitch.tv/Ubisoft gezeigt werden.

Spieler können sich außerdem auf neues Gameplay, Kommentare der Entwickler sowie aktuelle Updates zu Far Cry 6 freuen. Eine Aufzeichnung des parallel auf YouTube laufenden Livestreams wird später ebenfalls zur Verfügung gestellt.