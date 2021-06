Autor:, in / Far Cry 6

Seht euch jetzt den Far Cry 6 Xbox Gameplay Overview Trailer an.

Der Far Cry 6 Xbox Gameplay Overview Trailer wurde während des Xbox und Bethesda Showcases veröffentlicht und zeigt außer der Schönheit Yara’s eine verdeckte Mission zu einem wertvollen Ziel.

Ihr wolltet schon immer einen schillernden Kampfhahn euer eigen nennen? Kein Problem, denn in Far Cry 6 werdet ihr ein solches Tierchen einsetzen können. Vorgestellt werden auch die verschiedensten Waffen, mit denen ihr eure Operationen vollenden könnt.

Far Cry 6 wird voraussichtlich am 7. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.