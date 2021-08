FIFA 22: FUT 22 Teaser-Trailer mit David Alaba

Electronic Arts und EA SPORTS haben einen neuen FIFA 22 FUT Ones To Watch Teaser-Trailer mit David Alaba veröffentlicht.

FIFA 22 präsentiert einen FUT 22 Ones To Watch Teaser-Trailer mit David Alaba. Angetrieben durch den Transfermarkt, feiert Ones To Watch die größten Spielwechsel des Transferfensters mit dynamischen Bestandteilen, die das Potenzial haben, die ganze Saison über in FIFA 22 Ultimate Team aufgewertet zu werden, je nachdem, wie sich die Spieler bei ihren neuen Vereinen schlagen.