Fortnite: Assassine Ezio Auditore bestätigt

Erst gestern haben wir über das Gerücht berichtet, dass Ezio Auditore aus Assassin’s Creed für Fortnite umgesetzt wird und nur wenige Stunden später kommt auch schon die offizielle Bestätigung.

Ubisoft hat somit bekannt gegeben, dass der Meister-Assassine Ezio Auditore am 10. März 2022 in Fortnite spielbar sein wird.

Damit ihr Ezio spielen könnt, müsst ihr entweder Assassin’s Creed Valhalla oder Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök im Epic Games Store kaufen oder ihr kauft es direkt im Spiel selbst und erhaltet das Ezio-Set am 10. März automatisch in eurem Fortnite-Schrank.