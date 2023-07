Fortnite: Futuramas Planet Express beliefert jetzt die Insel

Autor:, in / Fortnite

Heute kommt eine besondere Lieferung aus New New York auf die Insel. Die Outfits von „Bender“, „Fry“ und „Leela“ aus Futurama geben ihr Debüt in Fortnite Battle Royale. Zusammen mit den drei Outfits im Item-Shop wird auch „Benders glänzende Metall-Raygun“ als Teil von Futurama x Fortnite ins Spiel integriert.

Item-Shop: Alle drei Outfits bringen einen alternativen Stil und ein Rücken-Accessoire mit sich und sind jetzt im Item-Shop verfügbar. Das Outfit „Bender Bieger Rodríguez“ enthält den alternativen Stil „Bender aus Universum 1“ und Rücken-Accessoire „Ben Rodríguez“. Zum Outfit „Philip J. Fry“ gehören der alternative Stil „Fry aus Universum 1“ und das Rücken-Accessoire „Hypnosekröte“. Das Outfit „Turanga Leela“ kommt mit dem alternativen Stil „Leela aus Universum 1“ und dem Rücken-Accessoire „Nibbler“.

Alle drei Outfits bringen einen alternativen Stil und ein Rücken-Accessoire mit sich und sind jetzt im Item-Shop verfügbar. Das Outfit „Bender Bieger Rodríguez“ enthält den alternativen Stil „Bender aus Universum 1“ und Rücken-Accessoire „Ben Rodríguez“. Zum Outfit „Philip J. Fry“ gehören der alternative Stil „Fry aus Universum 1“ und das Rücken-Accessoire „Hypnosekröte“. Das Outfit „Turanga Leela“ kommt mit dem alternativen Stil „Leela aus Universum 1“ und dem Rücken-Accessoire „Nibbler“. Gameplay: Bis Update v25.30 kann Benders glänzende Metall-Raygun als Beute auf dem Boden oder bei Bender selbst gekauft werden – vorausgesetzt man hat die nötigen Barren. Benders glänzende Metall-Raygun feuert eine unbegrenzte Menge an Plasma, kann allerdings überhitzen und muss dann erst wieder abkühlen.

Weitere Informationen zu Fortnite x Futurama sowie eine vollständige Liste aller kosmetischen Gegenstände gibt es im offiziellen Fortnite-Blog.