Mortal Kombat 1: Im Mini-Game zerstört ihr einen abgetrennten Kopf

Überdrehte Gewaltszenen zeichnen die Mortal Kombat-Reihe aus und mit dem Neustart in Form von Mortal Kombat 1 wird sich das nicht ändern. Wie Twisted Voxel berichtet, enthält das ohnehin blutige Spiel ein Mini-Game für extra viel Kopfzerbrechen.

Aus dem Ratingprozess der Infocomm Media Development Authority in Singapur geht hervor, dass „der Spieler in bestimmten Spielmodi mit einem Mini-Game konfrontiert wird, in dem seinem Charakter ein abgetrennter Kopf präsentiert wird, den es zu zerstören gilt, um einen Fortschritt zu erzielen.“

Mini-Games, in denen Schädel zertrümmert werden, sind für Mortal Kombat zwar nichts gänzlich Neues, doch bleibt abzuwarten, wie sich dieser Fall präsentiert, sobald Mortal Kombat 1 am 19. September erscheint.