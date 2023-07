Call of Duty: Warzone: Erste inoffizielle Informationen zur neuen Map

Es gibt erste Informationen dazu, wie die neue Map aus Call of Duty: Warzone aussehen könnte.

Auf Twitter hat Metaphor, seines Zeichens Profi-Spieler, erste Informationen zur neuen Call of Duty: Warzone veröffentlicht. Die Map soll im Rahmen von Call of Duty: Modern Warfare III erscheinen.

So lobt Metaphor, dass es keinen riesigen Hügel in der Mitte der Karte geben wird, sondern im Vergleich zu Caldera viele interessante Punkte und viele Gebäude. Viele Bereiche sollen unvergesslich aussehen. Er geht davon aus, dass sie ein Favorit für viele Spieler werden wird.

Downtown wird sich sehr stark an Verdansk orientieren. Die Map „Overwatch“ aus dem originalen Call of Duty: Modern Warfare 3 soll das größte Gebäude werden. „Countdown“ aus Call of Duty 4: Modern Warfare wird ebenfalls Teil davon sein.

Zu beachten ist allerdings, dass es sich bei diesen Informationen um inoffizielle Angaben handelt und sie daher mit einer gewissen Skepsis zu genießen sind.