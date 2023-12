Fortnite: LEGO, Rocket Racing und mehr erscheinen diese Woche

Autor:, in / Fortnite

LEGO Fortnite, Rocket Racing und Fortnite Festival: Neue Epic-Spiele erscheinen diese Woche in Fortnite.

Rocket Racing, Fortnite Festival und LEGO Fortnite, das in Zusammenarbeit mit The LEGO Group entsteht, erscheinen diese Woche.

LEGO Fortnite ist das ultimative LEGO-Abenteuer, in dem sich alles um Überleben und Handwerk dreht. Darin erwarten die Spieler riesige offene Welten, in denen die Magie des Bauens mit LEGO und Fortnite aufeinandertreffen. Das Spiel ist für Menschen jeden Alters gemacht und es geht beim gemeinsamen Spielen besonders um Kreativität, Experimentierfreude und Zusammenarbeit.

LEGO Fortnite ist das erste digitale Spielerlebnis, das aus der langfristigen Partnerschaft zwischen Epic und The LEGO Group entstanden ist, und wird am 7. Dezember 2023 mit einer USK-Freigabe ab 12 Jahren erscheinen.

Rocket Racing ist ein extrem rasantes Arcade-Rennspiel, in dem die Spieler gemeinsam mit Freunden durch eine stetig wachsende Auswahl an Strecken driften, fliegen und boosten. Rocket Racing wird von Psyonix entwickelt, dem visionären Team hinter Rocket League, und wird ab 8. Dezember 2023 mit einer USK-Freigabe ab 0 Jahren in Fortnite spielbar sein.

Fortnite Festival ist ein neues Musikspiel, in dem die Spieler mit Freunden in einer Band oder solo mit den Hits ihrer Lieblingskünstler auftreten können. Festival wurde von Harmonix erschaffen, dem Studio hinter dem Musik-Kultspiel Rock Band, und steht für den Anfang des musikalischen Spielens in Fortnite.

The Weeknd wird Saison 1 von Fortnite Festival als erste Musikikone des Spiels einläuten, wenn es am 9. Dezember 2023 mit der USK-Freigabe ab 12 Jahren erscheint.