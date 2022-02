Fortnite: Marvel Crossover für fünf-teilige Comicreihe in Arbeit

Die Epic Games Studios haben mit Fortnite eine Plattform geschaffen, auf der sich mittlerweile die verschiedensten Künstler und Videospielhelden anderer Universen herumgetrieben haben. Jetzt geht es allerdings nicht um spielbare Charaktere oder ein Live-Konzert im Spiel.

Diesmal hat Marvel die Comicbuchreihe Fortnite X Marvel: Zero War angekündigt, in der es um einige Inselbewohner aus Fortnite gehen soll, die in einem scheinbar unendlichen Krieg gefangen sind. Das Einzige was helfen kann ist ein kristallisiertes Fragment des Zero Point, welches in das Marvel Universum geschleudert wurde.

In der Stellungnahme vom Comic Editor Allana Smith heißt es: „Im Herzen ist es eine Abenteuerserie, in der Charaktere aus beiden Universen zusammen kommen, um eine Schatzsuche in den tiefsten, dunkelsten Weiten des Marvel Universums anzutreten. Es wird das ultimative Team-Up, in dem sich die Besten aus Fortnite und Marvel repräsentieren.“

Auf der Coverseite sind schon einige dieser Charaktere zu sehen. Gezeigt wurden bis jetzt Spider-Man, Wolverine und Shuri aus Marvel und zwei Helden aus Fortnite, zusätzlich war die Rede von einem Gastauftritt des Iron-Man. Erscheinen soll das Ganze im Juni 2022.

Es handelt sich bei Fortnite natürlich immer noch um ein Spiel, deshalb sollen die Spieler auch nicht leer ausgehen. Die erste Auflage jedes Comicbuchs der Reihe wird zusätzlich einen Code beinhalten, mit dem die Spieler kosmetische Gegenstände, eine Woche nach Veröffentlichung des jeweiligen Buches, im In-Game Shop erwerben können.