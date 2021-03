Der Forza Support gab auf Twitter bekannt, dass die Serverprobleme – über die sich einige Spieler beklagt hatten – ab sofort behoben sind. Es sollte jetzt also wieder möglich sein Forza Motorsport 7 und Forza Horizon 4 online ohne Abbrüche zu spielen.

This issue has been resolved. Thank you for your patience while we investigated and got it sorted out. Again, thank you for your reports! https://t.co/XM9IefEYph

— Forza Support (@forza_support) March 30, 2021