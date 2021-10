Forza Horizon 5: Entwickler spricht über Einfluss des Xbox Game Pass

Kaum überraschend ist es, dass bestimmte Spiele vom Erfolg des Xbox Game Passes beeinflusst sind. Kein Wunder bei 18 bis 20 Millionen Abonnenten des Microsoft Dienstes. Forza Horizon 5 von Playground Games ist da natürlich ein wichtiges Beispiel. Forza Horizon 4 war bereits recht beliebt bei dem Dienst, obwohl das Spiel veröffentlicht wurde, bevor der Game Pass überhaupt existierte.

Im Gespräch mit Press-Start sagte Creative Director Mike Brown:

Brown sagt, dass der Erfolg des Dienstes auch vom sozialen Element eines Spiels abhängt:

Die Art und Weise, wie Forza Horizon 5 mit Blick auf den Xbox Game Pass entwickelt wurde, zeigt die Festival-Playlist. Dabei handelt es sich um wöchentliche Veranstaltungen, die Belohnungen für die Teilnehmer bereithalten.

„Es fühlt sich an wie eine überschaubare Menge an neuen Dingen, in die man sich sofort stürzen kann, und in ein paar Tagen gibt es noch mehr. Ich denke, dass das wiederum dazu beiträgt, die Art und Weise, wie die Leute Spiele auf Game Pass spielen, zu verbessern.“