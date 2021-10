Forza Horizon 5: Erweiterte Möglichkeiten der Charakteranpassung vorgestellt

Autor:, in / Forza Horizon 5

In Forza Horizon 5 könnt ihr das Aussehen eurer Spielerfigur in viel mehr Punkten nach euren Wünschen verändern. So wird es neben den bekannten Grundfiguren, deren Anzahl nun 24 beträgt, auch die Möglichkeit geben, die Frisur und Haarfarbe zu ändern.

Die Stimme kann unabhängig der Grundfigur männlich oder weiblich und die Pronomen männlich, weiblich oder neutral ausgesucht werden. Die englische Stimme der weiblich wahrgenommenen Spielerfigur ist Emma Naomi, unter anderem bekannt aus der Netflix-Serie „Bridgerton“. Sie stand auch Modell für eine der Grundfiguren.

Da der Charakter erstmals in einem Forza-Titel spricht, war es den Entwicklern wichtig, Spielern Anpassungsmöglichkeiten zu bieten, um sich wirklich im Spiel wiederfinden zu können. Dazu gehört auch eine Vielzahl an Prothesen, die für Arme und Beine gewählt werden können.

Bei der Kleidung gibt es ebenfalls viel mehr Variation. Masken, Socken, Kleider, unterschiedliche T-Shirt-Stile und vieles mehr lassen euch in Forza Horizon 5 große Gestaltungsfreiheit. Ein wichtiger Sprung, wenn man bedenkt, dass in Forza Horizon 1 und 2 die Spielerfigur fix war und nicht mal die Möglichkeit bot, einen weiblichen Charakter zu wählen.