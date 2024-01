Forza Horizon 5: Großes Lunar New Year Update angekündigt

Autor:, in / Forza Horizon 5

Playground Games hat ein großes Update für Forza Horizon 5 zum Lunar New Year angekündigt.

Das Lunar New Year wird dieses Jahr auch wieder in Forza Horizon 5 gefeiert. Dazu verwandelt sich das Stadion in eine Drachen-Drift-Arena!

Wenn ihr das Stadion erforscht habt, könnt ihr in der Drift Arena während der vier Wochen des Mondneujahrs ab dem 1. Februar eine nächtliche Drohnenshow erleben.

Tagsüber verwandeln sich die Drohnen in traditionelle Laternen, die sich im Muster eines Drachens aufstellen und wie die Drohnen in der Nacht durch den Himmel tanzen.

Wer kreativ sein möchte, kann sich mit neun frischen Lunar-EventLab-Inhalten austoben:

Die Autoshow wird in diesen vier Wochen dreizehn Autos präsentieren. Die lang erwartete Rückkehr der Belohnungsautos ist da.

10 zurückkehrende Autos (Community Choice): 1990 Porsche 911 Reimagined by Singer

2010 Aston Martin One-77

2021 Lamborghini Sian Roadster

2021 Rimac Nevera

2010 Ferrari 599XX

1971 Porsche #23 917/20

1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso1990

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4

2018 Italdesign Zerouno

1965 Peel Trident

3 neue Autos

2019 Hyundai Veloster N

2020 Xpeng P7

2021 Lynk & Co 03 Doch damit nicht genug, denn es wird ein neues kostenpflichtiges Car-Pack geben. Die besten Rennwagen, die je aus China kamen, treten beim Horizon Festival als Lunar New Year’s Reward Cars auf. Wer tiefer in die asiatische Automobilkultur und -geschichte eintauchen möchte, der kann sich bald ein „Chinese Lucky Stars Car Pack„, das ab dem 30. Januar für 4,99 € erhältlich sein wird, kaufen. Zu guter Letzt wird die Festival-Playlist aktualisiert. Welche Belohnung hier auf euch warten, seht ihr auf der folgenden Grafik:

New Features:

13 Previous Exclusive Reward cars added to the Autoshow

9 Lunar New Year EventLab Props

1 Lunar New Year Collector Accolade

Chinese Lucky Stars Pack becomes available for purchase

5 new unlockable Festival Playlist Reward Cars

Limited Timed Series Features

Evolving World: Stadium Drift Arena

Evolving World: Dragon Drone Show

Evolving World: Fireworks collectible

2 Badges: Feeling Lucky, Lunar Dragon

Returning Extended Nights

Bug Fixes

Improved the audio for the 2008 Aston Martin DBS

Fixed issues that occurred while trying to redeem a car through the message center

Fixed issues with players getting kicked out of the Weekly Trial

Solved the issue causing “Tropical Storm” and “Dust Storm” not to show up in Photo Mode during Spring Season

Fixed cosmetic issues on the 1970 Fast X Dodge Charger, 1966 Fast X Chevrolet Impala, and the 2022 Gordon Murray T.50

Zum Schluss hat man noch durchsickern lassen, dass es bald zurück nach „Across the Atlantic in European Automotive“ gehen wird. Neue Belohnungsautos von den größten Autoherstellern der Welt zusammen mit einem brandneuen Car Pack warten schon auf euch. Zusammen mit neuen Requisiten und Abzeichen wird dieses neue Update jede Klasse zu Rally Adventure Rivals bringen.