Forza Horizon 5: Sommerliche Herausforderungen in KW01/2024

Neues Wetter, neue Herausforderungen und zwei Fahrzeuge gibt es in der Sommersaison von Forza Horizon 5.

Schönes Wetter bleibt uns in Deutschland in diesen Tagen verwehrt. Immerhin dringen die Sonnenstrahlen im virtuellen Mexiko durch, um euch die ersten Herausforderungen des Jahres zu versüßen.

In Forza Horizon 5 startet heute die Sommersaison und mit ihr stehen eine ganze Reihe neuer Herausforderungen an, mit denen ihr Punkte verdienen könnt. Diese könnt ihr etwa in den McLaren 12c investieren, der für 12 Punkte zu haben ist. Für 40 Punkte gibt es den AB DMS.

Welche Aufgaben diese Woche in Forza Horizon 5 anstehen, seht ihr nachfolgend: