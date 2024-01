Kino, Serien & TV: Komponist für Fallout-Serie gefunden

Am 12. April öffnet sich Vault 33 und die Fallout TV-Serie wird beim Streaming-Dienst von Amazon Prime seine Premiere feiern.

Wer die Musik für die Series komponiert, war bislang unklar. Doch es ist nicht etwa Inon Zur, der die Musik für mehrere Fallout-Spiele arrangierte. Mit Ramin Djawadi fand man einen anderen erfahrenen Komponisten.

Der 49-Jährige ist kein Unbekannter. Der in Duisburg geborene Deutsch-Iraner hat schon die Musik für die Serien Game of Thrones und Westworld geschrieben. Aktuell vertont er auch House of the Dragon.

Amazon zeigte zuletzt im Dezember einen Teaser-Trailer zur Serie, den ihr euch hier anschauen könnt.