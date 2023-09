Forza Motorsport 2023: Neue Details zum Builders Cup-Karrieremodus

Neue Eindrücke und Videos zu Forza Motorsport schüren die Vorfreude auf den neusten Teil der Rennspielreihe, der von Turn 10 entwickelt wird.

Dazu zählt auch der Builders Cup-Karrieremodus, der schon im Juni erste Informationen erhielt.

So könnt ihr diesen neuen Karrieremodus, der auf den beliebtesten Karrieremodi der Community aus Forza Motorsport 3 und 4 basiert, direkt nach dem Eröffnungsrennen anwählen, wie man aus einer neuen Preview erfahren hat.

Für den Builders Cup wurde eine Intro Series zusammengestellt. Durch die verfügbaren Startwagen- und Streckenkombinationen, sowie die Art wie man Mechanismen (z. B. Offenes Training) einführt, soll Spielern dort der Einstieg erleichtert werden.

Zu den Einstiegsfahrzeugen gehören der 2019 Subaru STI S209, der 2018 Honda Civic Type R und der 2018 Ford Mustang GT. Die Wahl des Fahrzeugs sollte weise sein, denn es ist das erste Auto, das ihr Leveln und Ausbauen werdet, wenn ihr auf den Strecken Grand Oak Club Circuit, Mugello Club Circuit und Kyalami GP Circuit fahrt.

Zwischen den Rennen könnt ihr das neue System zum Leveln und Ausbauen eures Fahrzeugs nutzen. Hier werden freigeschaltete Leistungsteile verbaut und der Wagen getunt. Ein Spinnendiagramm soll euch weiterhin dabei helfen, die Balance eures Wagens zu verstehen.

Ehe es dann wieder zurück auf den Asphalt geht, können verschiedene Rennoptionen eingestellt werden, darunter Drivatar-Schwierigkeit Rennregeln, Schadenseinstellungen, Rückspulmöglichkeit und verhängte Strafen.

Wenn dann in der Einführungsserie der Kyalami GP Circuit an der Reihe ist, könnt ihr erstmals auch euren Startplatz für das Rennen auswählen. Dieses neue Risiko-Belohnungssystem wird sich anhand der gewählten Position für euch auszahlen und es ist sogar ein Bonus drin, wenn ihr es auf das Podium schafft. Hier werdet ihr zudem die dynamische 24-Stunden-Tageszeit mit einem Übergang vom Sonnenuntergang im Freien Training zu einem dunklen Sternenhimmel beim Hauptrennen erleben können.

Habt ihr die Builders Cup Intro Series gemeistert, wird mit Practical Performance die erste Etappe der Modern Tour freigeschaltet. Der Abschluss einer jeden Serie wird euch Trophäen und Bonuspunkte einbringen, die abhängig von eurer Platzierung in der Serie sind.

In allen anderen Serien werdet ihr ebenfalls ein einzelnes Auto nehmen, es leveln und ausbauen, um die Touren zu meistern. Der Builders Cup-Karrieremodus bringt euch durch verschiedene Motorsport-Touren.

Turn 10 schreibt dazu: „In der Modern Tour lernt ihr Autos kennen, die für den Sport gebaut wurden, und Super-Limousinen; in der Enthusiast Tour erlebt ihr Track Specials und JDM-Legenden; in der Power Tour fahrt ihr ikonische Muscle-Cars und nehmt die C8-Herausforderung an; und in der Legacy Tour spult ihr mit Retro-Tunern und exotischen Speed-Maschinen in eine vergangene Ära zurück.“