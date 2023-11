Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Anno 1800 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

In den Free Play Days können Xbox-Spieler unter anderem in Anno 1800 eine florierende Stadt aufbauen.

Vier Spiele stehen Xbox Game Pass (Core) Mitgliedern diese Woche bei den Free Play Days auf Xbox zur Auswahl.

Ihr könnt in Anno 1800 Städte bauen und Handel betreiben oder in Naruto to Boruto: Shinobi Striker spannende Online-Kämpfe austragen.

Weiterhin stellt ihr euch in Exoprimal wilden Horden von Dinosauriern oder plant ganz entspannt in Train Sim World 4 neue Zugrouten.

Free Play Days KW45/2023

Anno 1800

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Exoprimal

Train Sim World 4