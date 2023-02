Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Destiny 2: Die Hexenkönigin und mehr

Stellt euch bei den Free Play Days an diesem Wochenende in Destiny 2 der Hexenkönigin und mehr.

Das Wochenende rückt näher und damit auch die Free Play Days. In dieser Woche stehen drei Spiele zur Auswahl. So könnt ihr die Hexenkönigin in der noch aktuellen Jahreserweiterung von Destiny 2 jagen, ehe in der nächsten Woche mit Lightfall ein neues Kapitel beginnt.

Alternativ wartet im Action-RPG Bloodstained: Ritual of the Night eine dämonenverseuchte Burg auf tapfere Spieler oder actionreiche Onlineschlachten in Dragon Ball: The Breakers.

Free Play Days KW08/2023