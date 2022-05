Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit The Division 2 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Das Wochenende naht und damit auch weitere Free Play Days auf der Xbox.

Wer eine Xbox LIVE Goldmitgliedschaft besitzt ober ein Xbox Game Pass Ultimate Abonnement, dem stehen diesmal drei Spiele zur Auswahl.

So könnt ihr in die frisch gestartete Saison 9: Verborgene Allianz des Agentenspiels The Division 2 schauen.

Wer hingegen auf schnelle PS steht, der startet die Motoren im Rennspiel WRC 10 FIA World Rally Championship.

Falls euch das aber zu schnell ist, könnt ihr im Lawn Mowing Simulator auch mit weniger PS ganz chillig ein paar Gräser schneiden.

Xbox Free Play Days KW19/2022

Wie immer bleiben eure Fortschritte nach dem Ausprobieren erhalten und werden dank Cloud-Speicherung nach dem Kauf übernommen, sodass ihr nahtlos weiterspielen könnt.