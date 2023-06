Freitag der 13. Das Videospiel: Entfernung im Dezember aus allen Stores

Die Schöpfer von Freitag der 13. Das Videospiel haben bekannt gegeben, dass das Spiel am 31. Dezember 2023 nicht mehr verkauft und wegen Lizenzgründen aus allen Stores entfernt wird.

Danach ist das Spiel für alle Käufer noch bis zum 31. Dezember 2024 spielbar – also ganzes Jahr lang. Sobald das Datum erreicht ist, werden die Server und das Spiel komplett eingestellt.

In einem offenen Brieft widmet sich das Team an seine Fans:

„Freitag der 13.: Das Spiel – Ablauf der Lizenz“

„Die Zeit ist gekommen. Unsere Lizenz für Freitag der 13. wird am 31. Dezember 2023 auslaufen. Ab diesem Datum wird Friday the 13th: The Game nicht mehr zum Verkauf angeboten, sowohl physisch als auch digital. Das Spiel wird jedoch mindestens bis zum 31. Dezember 2024 weiter funktionieren, wenn Sie es bereits besitzen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir uns entschlossen, den Preis auf 4,99 $ für das Grundspiel und 0,99 $ für jeden DLC-Inhalt zu senken.“

„Wir werden den Titel und die Inhalte weiterhin zu diesem Preis anbieten, bis er am 341. Dezember 2023 aus den digitalen/physischen Verkaufsstellen entfernt wird.“

„Wir möchten uns bei unserer Community für die Hingabe bedanken, die sie Freitag der 13.: Das Spiel und Gun Interactive als Ganzes entgegengebracht hat, und wir freuen uns, dass das Spiel noch eine Weile weiterleben und von allen, die das Spiel bereits besitzen, weiterhin genossen werden kann.“