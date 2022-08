Games with Gold: A World of Keflings ersetzt Saints Row 2 in Deutschland

Autor:, in / Games with Gold

Die Games with Gold-Spiele für August 2022 wurden bereits enthüllt. In Deutschland gibt es aber eine Änderung des Angebots und somit ersetzt A World of Keflings das Spiel Saints Row 2, das hierzulande nur in der geschnittenen BRD-Fassung erhältlich ist.