Games with Gold: Kostenlose Mai 2021 Spiele werden diese Woche enthüllt – UPDATE

Autor:, in / Games with Gold

Die kostenlosen Games with Gold Mai 2021 Spiele werden diese Woche enthüllt.

Es ist schon wieder so weit! Ein Monat ist fast vorbei und wir nähern uns mit großen Schritten der Veröffentlichung von Resident Evil Village und weiteren Highlights. Zuvor werden jedoch die kostenlosen Games with Gold Spiele für den Monat Mai 2021 enthüllt. Noch sind keinerlei Informationen durchgesickert, welche Spiele diesmal gratis angeboten werden.

Diese Meldung solltet ihr gleichzeitig als Erinnerung nutzen, um euch auch die Spiele bei Games with Gold im April 2021 zu sichern. Dort könnt ihr alle Downloads bequem abgreifen.

Was glaubt ihr, welche Spiele könnten im Mai 2021 bei Games with Gold angeboten werden?

UPDATE: Laut unbestätigter Angaben, sollen folgende Spiele im Mai bei Games with Gold veröffentlicht werden:

Dungeons III

Armello

Lego Batman: The Videogame

Tropico 4

Vielen Dank an alle Leser und User, die sich an die Regeln halten und ihre News-Tipps über das Kontaktformular einsenden und nicht in die Kommentare posten.