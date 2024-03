Gaming: DCP: Abstimmung zu Spieler des Jahres

Autor:, in / Gaming

noch bis zum 11. April läuft die Abstimmung in der Kategorie „Spieler*in des Jahres“ beim Deutschen Computerspielpreis 2024. Zur Wahl stehen Sandra „anormaldisaster“ Friedrichs, Fabian Siegismund, Franziska „Fr4nzissi“ Bülow, Rebecca „JustBecci“ Raschun und Maurice Weber.

Die Abstimmung findet auf www.deutscher-computerspielpreis.de/publikumspreis statt. Die Siegerin beziehungsweise der Sieger wird nach Punkten ermittelt. Diese ergeben sich aus den Stimmen sowohl der Hauptjury als auch der Community. Es gewinnt, wer aus dem Online-Voting und von der Jury insgesamt die meisten Punkte erhält.

Die Verleihung des wichtigsten Preises der deutschen Games-Branche findet in diesem Jahr am 18. April in den Münchener Eisbach Studios statt. Die Moderation des DCP 2024 übernehmen erneut Moderatorin Katrin Bauerfeind und Entertainer Uke Bosse.

Die Show wird live auf der Website des DCP, auf dem offiziellen YouTube-Kanal sowie auf Twitch übertragen.