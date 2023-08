Gaming: Diablo IV führt US-Charts im Juni an

Für den Monat Juni 2023 hat das Analyseunternehmen Circana (vormals NPD Group) aktuelle Verkaufszahlen herausgegeben.

Wie Analyst Mat Piscatella berichtet, waren Diablo IV, Final Fantasy XVI und Street Fighter 6 die größten Neuerscheinungen in diesem Monat. Erst auf den Plätzen 15 und 17 sind mit F1 Manager 2023 und Story of Seasons: A Wonderful Life weitere neue Spiele zu finden.

Auf 2023 bezogen, kann sich das Action-Rollenspiel Diablo IV als das drittmeistverkaufte Spiel des Jahres bezeichnen. Hogwarts Legacy und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bleiben weiter das Maß aller Dinge.

Für das Kampfspiel Street Fighter 6 waren Verkaufszahlen im Release-Monat in den USA doppelt so hoch, wie beim Vorgänger. Auf die Jahrescharts bezogen, befindet es sich auf Platz 9.

Die PlayStation 5 führte bei Hardware im Juni die Liste bei Stückzahlen und Dollarverkäufen an. SONY darf sich zudem über die höchsten Verkaufszahlen in einem einzelnen Monat seit Juni 2010 freuen. Bei den Ausgaben erreichte die PlayStation-Hardware den höchsten Stand seit 2008.