Gaming: Die zehn meistgesuchten Spiele auf Google

Für welche Videospiele haben sich Nutzer von Google im Jahr 2023 am meisten interessiert? Der Suchmaschinenriese hat jetzt eine Liste mit den Top 10-Spielen veröffentlicht, nach denen am meisten gesucht wurde.

Das Rollenspiel Hogwarts Legacy landet auf dem ersten Platz, gefolgt von The Last of Us. Die HBO-Serie sorgte dafür, dass die Anfragen zum Videospiel anstiegen.

Starfield ist in der Liste auf dem fünften Platz zu finden, Baldur’s Gate 3 auf dem sechsten direkt dahinter.

Die 10 meistgegoogelten Spiele 2023