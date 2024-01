Gaming: Generative KI-Tools bei Entwicklern weit verbreitet

Autor:, in / Gaming

Laut einer neuen GDC-Umfrage nutzen fast 50 Prozent der Entwickler generative KI-Tools am Arbeitsplatz.

Eine neue GDC-Umfrage zum Stand der Spieleindustrie befragte mehr als 3000 Teilnehmern aus Indie- und AAA-Studios zur Nutzung von generative KI-Tools wie ChatGPT, DALL-E, GitHub Co-Pilot oder Adobe Generative Fill am Arbeitsplatz.

31 Prozent der Befragten gaben an, persönlich besagte Tools zu verwenden, weitere 18 Prozent gaben an, die Tools nicht selbst zu nutzen, ihre Kollegen aber schon.

15 Prozent derjenigen, die keine generativen KI-Tools nutzen, attestierten ein Interesse daran, es auszuprobieren. 23 Prozent verneinten jegliches Interesse bezüglich der Nutzung am Arbeitsplatz.

Mit einem Anteil von 37 Prozent der Befragten werden die Technologien deutlich häufiger in Indie-Studios als in AAA oder AA-Studios (21 Prozent) angewendet.

51 Prozent gaben an, dass an ihrem Arbeitsplatz Richtlinien für den Einsatz von KI-Tools vorliegen, bei 30 Prozent sind die Tools optional, bei 12 Prozent überhaupt nicht erlaubt. 7 Prozent gaben an, dass nur ausgewählte Tools erlaubt sind und bei 2 % sind sie obligatorisch.

Laut der Umfrage kommt KI innerhalb der Entwicklerstudios in verschiedenen Arbeitsbereichen unterschiedlich oft zum Einsatz, wobei Wirtschaft und Finanzen mit 44 Prozent der Befragten den größten Anteil aufweist.

Es folgen Community und PR (41 Prozent), Produktion und Teammanagement (33 Prozent), Programmierung (25 Prozent), Spieldesign (21 Prozent), Narrative (13 Prozent), visuelle Kunst (16 Prozent), Audio (14 Prozent) und Qualitätssicherung (6 Prozent).

42 Prozent der Teilnehmer gaben an, über die ethischen Aspekte des Einsatzes generativer KI in der Spieleindustrie „sehr besorgt“ zu sein. Weitere 42 Prozent zeigten sich „etwas besorgt“.

Während einige der Befragten die positiven Vorteile wie optimierte Prozesse oder Unterstützung bei Arbeitsabläufen hervorheben, haben andere Bedenken bezüglicher der Ersetzung durch KI und den damit verbundenen Verlust wahrer Kreativität.