Gaming: Physische PC-Spiele von THQ Nordic limitiert

Für jede PC-Veröffentlichung, die auch eine physische Version beinhaltet, wird THQ Nordic eine sehr begrenzte Auflage mit fortlaufend nummerierten Drucken nicht nur der Standard-Editionen, sondern auch der infrage kommenden Collector’s Editions erstellen.

Diese Auflagen:

sind auf eine kleine Anzahl von Einheiten begrenzt,

sind serienmäßig nummeriert und versiegelt,

werden hochwertig verpackt

Nummer 1 bis Nummer 10 (oder #25 oder #50) sind für den THQ Nordic Vienna Store bestimmt,

eine weitere Charge wird online über die Online-Shops von THQ Nordic erhältlich sein, bzw. ausgewählten Handelspartnern angeboten,

die allerletzte Nummer der limitierten Auflage wird immer an das Embracer Games Archiv geschickt

THQ Nordic wird alle Daten zu diesen Auflagen zusammenstellen und in naher Zukunft auf seiner Website veröffentlichen. Hier ist ein Auszug der Spiele, die diese Behandlung erhalten werden: Gothic 1 Remake, Alone in the Dark, Trine 5, Tempest Rising, Last Train Home, Wreckreation, Space for Sale, Outcast II und viele weitere werden folgen.