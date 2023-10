Gaming: US-Verkaufszahlen für September 2023

Autor:, in / Gaming

Was Verbraucher in den USA für Videospielhard- und software im September ausgeben haben, darüber hat Mat Piscatella von Circana informiert.

Im September 2023 stiegen demnach die Ausgaben für Videospielinhalte, -hardware und -zubehör gegenüber dem Vorjahr um 10 %, auf insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar. Beim Wachstum verzeichnete man hingegen einen Rückgang von 8 %.

In den Top 10 der meistverkauften Premium-Spiele im September steht das Rollenspiel Starfield auf dem ersten Platz. Auf das Jahr gesehen landet es sogar auf Platz 7. Ebenfalls neu im September hinzugekommen sind auf den Plätzen 2 und 3 Mortal Kombat 1 bzw. EA Sports FC 24.

Top 10 US-Beststeller – September 2023

Starfield Mortal Kombat 1 EA Sports FC 24 EA Sports Madden NFL 24 Payday 3 NBA 2K24 The Crew: Motorfest Armored Core VI Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare II

Bei der Hardware bleibt die PlayStation 5 auch im September die meistverkaufte Konsole bei Stückzahlen und Dollarverkäufen. Auch auf das bisherige Jahr gesehen ist die Konsole von SONY bei verkauften Einheiten und Umsatz auf Platz 1. Xbox Series X|S landet auf dem zweiten Platz. Wie Benji-Sales anmerkt, war September 2023 der „beste Septembermonat für eine Xbox-Konsole seit 2014 (in Dollar) und seit 2016 (in Stück) in den USA.“

Für Zubehör gaben US-Verbraucher im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 197 Millionen Dollar rund 11 % mehr aus. So stiegen etwa die Ausgaben für Gamepads um 15 % bzw. 18 % bei Racing-Controllern. Am meisten verkaufte sich im September der PS5 Dual Sense Wireless Controller in der Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition.