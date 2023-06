Gears of War 3: Unerreichbare Erfolge wieder möglich

Autor:, in / Gears of War 3

The Coalition ermöglicht für Gears of War 3 und Gears of War: Judgment zwei Erfolge, die zuvor nicht mehr freischaltbar waren.

The Coalition hat ein Server-Rollback für Gears of War 3 und Gears of War: Judgment durchgeführt, dadurch können die zwei vormals nicht mehr erreichbare Erfolge „Socialite“und „Golden Artefacts“ wieder freigeschaltet werden. Dies verkündete AceMcCloud, Moderator der offiziellen Gears of War-Discord-, YouTube- und Twitch-Kanäle.

Auf die Frage, wem das Update zu verdanken sei, und ob der Support in Zukunft weiterhin zu erwarten sei, antwortete er: „Von einigen netten Mitarbeitern von The Coalition, die sich kümmern, wenn sie Zeit und Ressourcen haben. Etwas vorsichtiges Drängen könnte geholfen haben, ich bin mir nicht sicher.“ „Es ist zu hoffen, dass die Serverunterstützung fortgesetzt wird, aber es wäre wahrscheinlich ratsam, sich für eine gewisse Zeit auf diesen Backlog zu konzentrieren.“

Für Spieler in Gears of War 3 wurden die Event-Bänder auf 29/30 gesetzt, durch das Spielen des aktuellen Events solltet ihr den Erfolgt „Socialite“ erringen.

Wie berichtet wurde, können mehrere Matches und Spielneustarts erforderlich sein, bis die Synchronisation der Daten für den Erfolg abgeschlossen ist. Weiterhin könnt ihr euch über eine erhöhte Rate der Erfahrungspunkte freuen und die Forces of Nature-Playlists sind wieder da, auch der DLC mit Raam’s Shadow steht im Spiel zum Download zur Verfügung.

Um den Erfolg „Golden Artefacts“ in Gears of War: Judgment nun freizuschalten, müsst ihr ein öffentliches Spiel „Execution on Museum“ gewinnen, bei dem alle Spieler goldene Charakter- und Waffen-Skins verwenden.